8日、大分県中津市のJR日豊本線の駅でみつかった不審物は、「電気系統の部品」とみられることが分かりました。 【写真を見る】JR日豊本線駅の不審物騒ぎ中身は電気系統の部品と判明、爆発の危険なし大分 8日、午前6時半ごろ、JR日豊本線・今津駅の改札口付近で、粘着テープで包まれた箱のような不審物が発見されました。 警察が回収し、安全な場所で開封したところ、中身は電気系統の部品のようなもので、爆発などの