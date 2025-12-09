基本的には碁盤の目状に広がる銀座の街。そこには中央通りや並木通りなど、誰もが知る華やかな道が数多くあるが、密かに共存するのが細い路地だ。幾度の区画整理があってもなお残る昔からの道であり、ミステリアスな気配に吸い込まれて歩けば、並ぶ店は軒並みディープ。ここを制してこそ、真の“銀座ツウ”だ。今回は、高級街の迷路【金春小路】とコリドーの裏路地を紹介する。妖しさに誘われる、高級街の迷路【金春小路】金春小路