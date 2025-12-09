基本的には碁盤の目状に広がる銀座の街。そこには中央通りや並木通りなど、誰もが知る華やかな道が数多くあるが、密かに共存するのが細い路地だ。



幾度の区画整理があってもなお残る昔からの道であり、ミステリアスな気配に吸い込まれて歩けば、並ぶ店は軒並みディープ。



ここを制してこそ、真の“銀座ツウ”だ。



今回は、高級街の迷路【金春小路】とコリドーの裏路地を紹介する。

妖しさに誘われる、高級街の迷路【金春小路】

金春小路の始まりは明治時代の煉瓦街の路地にあり、戦後に現在の構図が出来上がったとされる。金春通り沿いにある店のスタッフの業務用通路としても利用され、人の往来も盛ん



夜の始まり、着物にバーキンを持った美女が闊歩する金春通り。中央通りから１本入っただけにして、その艶やかさはぐっと上がる。江戸時代、金春流の能役者がこの辺りに屋敷を構えたことが、名前の由来だ。



「金春湯」という銭湯があることでも知られるが、その隣に延びる「金春小路」は見逃されがち。



明治期からの歴史をもつ由緒ある道だが、なにせ人ひとりがやっと通れるほどの本当に細い小径なのだ。だから、すでに道を知って先頭を進む人に「ちょっとどこ行くの！？」なんて言葉がかけられるシーンもちらほら。



不安だが道の先には『あるぷ』の文字。そのバーの明かりを頼りに進むと、左にさらに小径が続く。しかし、先はより細く暗く、もはや道かも謎。進むうちに携帯の電波も減ってくる。



いったん『あるぷ』の扉を開け、休憩がてらママや常連紳士に話を聞くもあり。探索を再開すると、金春通り沿いに店を構える『久兵衛 本店』の職人とすれ違う。ニッチな小径にしてやはり銀座。



やがて、右に見番通りの明かりが見える。現実世界に帰ってきた気分になるが、つい金春小路への再訪に駆られるのは、この裏路地の歴史や物語の奥深さを自然と感じるからかもしれない。

１．ママに思わず「ただいま」と言いたくなる“銀座のオアシス”

『あるぷ』

１階はカウンターで写真の２階はラウンジスタイル。アナログレコードの音が響き、洋館に迷い込んだような店内はムーディー



『あるぷ』のネオン看板脇の扉を開けると、ヨーロッパの装飾が施されたバーカウンターがお目見え。

筒井さんは81歳で常連の最高年齢は104歳



1976年開業のバーで、ママの筒井喜和子さんは1996年から店に立つ。

ウイスキーは豊富な品ぞろえ。グラス￥1,200〜、ボトルキープは￥13,000〜、おつまみ３品込みでチャージ￥3,300



例えば漬物や皮をむいた柿を出してくれるなどのママの気遣いに、帰郷したような懐かしさが募る店だ。

２．軽やかな食感が愉快な揚げの技と妙に陶酔する

『銀座 天あさ』

大将の角田 謙さんの仕事ぶりの見えるカウンターは特等席



『銀座 天あさ』は、見番通りではなく、金春小路に正面入り口がある秘密基地めいた店で、小体ながら天ぷらは本格そのもの。

衣をまとわせるのは身のみ。鱗をからりと揚げて食感の差も楽しませてくれる「甘鯛」



ハゼに甘鯛、茸や栗、根菜など秋の味覚は秘伝の油で揚げられており、どれも衣の軽さが秀逸。



サクッと軽やかで瑞々しく素材を存分に味わえる。

塩で引き出された芝エビの甘み、衣の香ばしさがご飯とよく合う「天ばら」。漬物と味噌汁と共に。すべてコース（￥9,800〜）の一例



季節ごとに通い、旬味を満喫したい。

選択肢無限の冒険に胸が高鳴る繁華街【コリドー裏路地】

数奇屋通りから見た裏路地。今回の中では最も多ジャンルの店が並ぶ小路であり、外国人観光客が通り抜ける様子も。反対側に立つ泰明ビルには深夜まで営業する店もそろうので金曜の夜などに遊びに行くのに向いている



鉄道の走行音がかすかに響く、コリドー街から一本中に入った泰明通り。泰明通りの時点で既にディープな銀座の空気が漂っているが、泰明ビルの角から数寄屋通りに抜ける裏路地がまた大人の好奇心を刺激する。



排水管から延々聴こえる水音を耳に前へ進んでいくと、路地の右側に呑ん兵衛の楽園とばかりに小体の店がひしめき合う。



集合看板には、「カレー 小料理」「洋酒の店」などそれぞれの店を表す枕詞が記され、『小さなくらのすけ』では「秋刀魚 刺身 or 塩焼き」とそそられる文言が。空腹で訪れても、胃袋が満たされる小路である。



また、意外な見どころは、古いビルらしい太い配管だ。頭上を見ると昭和を思わせる旧型の太い配管が空に伸び、ノスタルジックさに胸が高鳴る。配管の下にステンドグラスの窓を持つ店も。



多くの店から漏れる笑い声が入店の呼び水。直感で扉を開け、席がなければ別の店へ。旅に出た気分でハシゴをして数寄屋通りに出る。



たった20ｍほどの裏路地を、数時間をかけ、ゆっくりと抜け切るのがオツなのだ。

３．銀座らしからぬ価格と雰囲気に心躍る酒場

『小さなくらのすけ』

狭小さゆえに常連同士が仲良くなるパターンも多い



仕事終わりの一杯を求めてやってくるサラリーマンが、後を絶たない。

定番「ごぼうのからあげ」（奥／￥680）と５種の魚介がのる「刺身の盛り合わせ」（手前・写真は２人前）￥1,280



ごぼうの唐揚げといった定番に加え、女将・佐藤 遼さんの郷里・長崎の味をベースにした料理がそろう。

女将が試飲し、お酒は旨口から淡麗なものまで、幅広くそろえる。焼酎には長崎の麦焼酎「壱岐ゴールド」も



その旨さにも唸るが、驚くべきは銀座離れした価格とアットホームな雰囲気。



毎週通う常連が多くいるのも頷ける。

４．若き大将の丁寧な仕事で四季の滋味を味わう至福

『わ道行』

カウンターのみだが、ゆったりとした席幅で、接待での利用も可能



店名は、日本の“和”、人の“輪”、そして“我”の道を行くという意味が込められ、『わ道行』と命名。

器にも力を入れ、現代作家の器をそろえる。「それら器をヒントに生まれた料理もあります」と駒井さん



店主・駒井翔一さんは「百の名店より裏名店」をモットーに、７席のみの店で心を込めて腕を振るう。

「毛蟹の面詰め」



旬の味を大切に仕上げた料理たちは、どれも見目美しい美味ぞろい。

「秋刀魚の炊き込みご飯」。四季の味をふんだんに盛り込む。すべて￥22,000のコースより



33歳という若き店主の未来に期待せずにはいられない。

