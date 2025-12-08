12·î8Æü¤ÎÄ«Áá¤¯¡¢ÆÁÅç»ÔÆîËö¹­Ä®¤Î¸ø±à¤Ë¡¢Ëö¹­Âç¶¶¤ÎÅÀ¸¡ÍÑ¤Î¥´¥ó¥É¥é¤Î¼ê¤¹¤ê¤¬Íî²¼¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤±¤¬¿Í¤Ï¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¼ê¤¹¤ê¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢ÆÁÅç»ÔÆîËö¹­Ä®¤ÎËö¹­Âç¶¶¤Î²¼¤Ë¤¢¤ë¡Ö¤ß¤Ê¤È¸ø±à¡×¤Ç¤¹¡£¸©¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢8Æü¤Î¸áÁ°6»þ¤´¤í¡¢¼ê¤¹¤ê¤ò¸«¤Ä¤±¤¿¿Í¤«¤éÄÌÊó¤ò¼õ¤±¤¿·Ù»¡¤«¤é¸©¤ËÏ¢Íí¤¬¤¢¤ê¡¢Íî²¼¤¬È¯³Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£¼ê¤¹¤ê¤Ï¡¢Ëö¹­Âç¶¶¤ÎÅÀ¸¡ÍÑ¤ËÀßÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥´¥ó¥É¥é¤«¤éÍî²¼¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢Á´Ä¹2.8