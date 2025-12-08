6Æü¤ËÅÔÆâ¤Î¥Û¥Æ¥ë¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡Öµð¿Í·³OB²ñÁí²ñ¡¦º©¿Æ²ñ¡×¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿µð¿Í¡¦°¤Éô¿µÇ·½õ´ÆÆÄ¡Ê46¡Ë¡£»²²Ã¤·¤¿²¦»á¡¢ÃæÈª»á¡¢¼ÆÅÄ»á¡¢Ä¥ËÜ»á¤é½ÅÄÃ¤ÎÀèÇÚ¤¿¤Á¤ÎÁ°¤Ç¡ÖOB¤Î¤ß¤Ê¤µ¤Þ¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î¤ß¤Ê¤µ¤Þ¤Ëº£Ç¯¤ÏÈó¾ï¤Ë²ù¤·¤¤»×¤¤¤ò¤µ¤»¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¤½¤ÎÀÕÇ¤¤Ï¤¹¤´¤¯½Å¤¯´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÆ¬¤ò²¼¤²¤¿¡£ÂçÃ«æÆÊ¿¤âÌÜ¤ò´Ý¤¯¤·¤¿Ä¶¹ë²Ú¥­¥ã¥ó¥×»ÜÀß¤ÎÁ´ËÆ¡ÄÂ¼¾å¡¢²¬ËÜ¡¢º£°æ¤Ë¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥ºÆþ¤ê¤Î¥¹¥¹¥áº£½©¤Î¥É¥é¥Õ¥È¤Ç¤Ï¡¢1°Ì¤ÇºíµÜÀ½ºî