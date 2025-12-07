元ロッテ小沼が語る佐々木朗希の存在偉大な後輩との日々は忘れない。ロッテ、巨人でプレーした小沼健太投手にとってドジャース・佐々木朗希投手は特別な存在だった。突然の別れが決まった直後、SNSで話題になった涙の真相を明かした。「あれは嘘泣きですよ」――。昨季巨人を戦力外になり、現在は社会人野球・企業型クラブチーム「3GoodGroup HOZEN noLIMITEDs」でプレーしている。6日に北九州市民球場で行われた「THE LAST GA