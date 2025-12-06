男子バレーボール国内トップリーグの試合が6日、徳島県徳島市で行われ、訪れたファンが迫力あるプレイに声援を送りました。この試合は、徳島県と包括連携協定を結ぶジェイテクトSTINGS愛知のホームゲームとして徳島県徳島市のアスティとくしまでウルフドッグス名古屋を迎えておこなわれました。会場には、国内トップリーグの迫力あるプレイを見ようと約2700人の観客が詰めかけました。訪れた