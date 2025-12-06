フランスのデシャン監督＝2022年、ルサイル前回大会準優勝のフランスは、世界屈指のFWハーランドを擁するノルウェーやセネガルとI組に入った。対戦する両チームとも予選を無敗で突破。2012年から指揮を執り、今大会後に退任予定のデシャン監督は「非常に厳しい組。気を抜けない」と語った。過去2度世界一に輝いたチームは、今大会もFWエムバペらタレントがそろい、優勝候補の一角だ。それでも油断はなく、MFラビオは「かなり強