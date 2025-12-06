「私にとって学校は『テレビの中の世界』。現実生活に存在しないものでした」【写真】"育児放棄”状態の母親と、「くさい」「何もできん」と人格否定を続ける姉に囲まれた苦しすぎる幼少期を過ごした川口佳奈枝さん（30）母親に学校へ通うことを許されず、自宅に閉じ込められ、小学校と中学校に1日も通わないまま社会に出た川口佳奈枝さん（30）は、学校という“遠い世界”についてそう語った。なぜ、母親は川口さんの通学を阻