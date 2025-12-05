割れた器を漆で繋ぎあわせて修繕する日本の伝統技法、金継ぎ。この金継ぎを独学で習得し、徳島ならではの手法を編み出した男性を取材しました。 （金継ぎ師・石井道彦さん）「お子さんが陶芸体験で作ったやつを、父の日・母の日にプレゼントされたものとか、大切な器が多いですね」「割れてしまっても、捨てられなくて、ずっと持っていたと」 割れたり欠けたりしてしまった器を、漆で継ぎ合わせて修復する金継ぎ。継ぎ目を金