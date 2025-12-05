割れた器を漆で繋ぎあわせて修繕する日本の伝統技法、金継ぎ。



この金継ぎを独学で習得し、徳島ならではの手法を編み出した男性を取材しました。

（金継ぎ師・石井道彦さん）

「お子さんが陶芸体験で作ったやつを、父の日・母の日にプレゼントされたものとか、大切な器が多いですね」

「割れてしまっても、捨てられなくて、ずっと持っていたと」

割れたり欠けたりしてしまった器を、漆で継ぎ合わせて修復する金継ぎ。





継ぎ目を金で装飾し、もう一度、命を吹き込む日本の伝統技法です。不完全なものに美を生み出す「わびさびの精神」が今、世界の人々を魅了しています。

石井道彦さん。



金継ぎについて書かれたあらゆる本を読みつくし、独学で金継ぎの技法を習得しました。



今では、鳴門市にある自宅で金継ぎ教室を開いています。



その名も、金継ぎジョニー。

最初にとりだしたのは、小麦粉。



小麦粉に含まれるグルテンの粘着力が、漆の接着力を強化します。

石井さんが京都で特注した漆をチューブから出して混ぜ合わせると、「麦漆」という接着剤になります。



この「粘りけ」が出たら完成です。

竹べらを使って、割れた茶碗の断面に麦漆を塗り重ねていきます。



断面は凸凹があり、均一に塗るのは意外と難しい。



もう片方の破片にも麦漆を付けて、いよいよ貼り合わせていきます。



見事に引っ付きました。

（金継ぎ師・石井道彦さん）

「今は小麦粉を使うのが一般的ですけれど、昔の方は小麦粉がない時代は、炊き立てのご飯をすりつぶしたものに、漆を加えて接着していたといわれています」

「これ一週間もするとバリバリに乾いて、（器を）置いたときに接着面が割れずに、ほかのところが割れるぐらい、きれいに引っ付きます」

「単なる修繕品である器を、漆を塗り重ねていくことによって、ひとつの作品アートに変えていく加飾の作業です」

第2の工程は、砥の粉と呼ばれる石を粉状にしたものを漆に混ぜて、欠けた部分に埋め込みます。

1週間乾かしたら第3工程、麦漆で張り付けたつなぎ目を黒い漆で塗って、再び1週間乾かします。

最後の第4工程で繋ぎ目に塗るのは、赤い・弁柄色の漆。



金継ぎ用の長い筆先をしならせて、色を重ねます。

（金継ぎ師・石井道彦さん）

「接着してから漆を3回・4回塗り重ねて最後に金をまく。これが本金継ぎ・本格金継ぎと言われるものです」

梅の茶碗に金継ぎで、新しい枝が生まれた。

穴の開いたとっくりを、別の器の破片で金継ぎ。

（金継ぎ師・石井道彦さん）

「割れたり欠けたりして、本来なら価値がなくなった捨てられるものを、傷跡を隠してしまうのではなくて」

「装飾に変えて、わざと見せる美に変えていくっていうのは、日本人独特の感覚じゃないかなあと思いますね」

白い磁器に藍が載ったら、綺麗なんじゃないか。



金継ぎのきらびやかな線は見る人を魅了しますが、徳島には藍染がある。



石井さんは徳島らしい作品を作ろうと、藍継ぎという技法を編み出しました。



徳島で栽培した藍の葉を発酵させて作った染料・沈殿藍を樹脂に混ぜて、器のつなぎ目に塗っていきます。

（金継ぎ師・石井道彦さん）

「藍を混ぜすぎると固まるのが遅くなるので、藍を混ぜる量が大事です」

”11月は金継ぎ教室に、アメリカ・イギリス・フランス・スイスから受講者が訪れた”



一日で完成する手軽なモダン金継ぎを、記者も体験させてもらいました。

（金継ぎ師・石井道彦さん）

「1ミリに1秒かけるぐらい、ゆっくり金のラインを引いてください。」



（記者）

「すごく集中力がいる作業だなと思いました。息止まってます」

「私がモダン金継ぎで修繕した小皿が出来上がりました。割れたお皿を繋げると別の魅力が出てきます」

「金継ぎは新しい美を生み出す作業なんだと思いました」

（金継ぎ師・石井道彦さん）

「ニュースで聞いた話では、国連の事務総長が最近の世界情勢に合わせたスピーチの中で」

「壊れかけた世界の紛争が多い情勢も、日本の金継ぎのように絶対に修繕できるんじゃないかとスピーチしたというのもありますので」

「海外に行って金継ぎの講座とか、ワークショップとかできるようになれば、とても素晴らしいことだなと思います」

記念すべき日に贈ったり、もらったりする大切な器。



そのかけらとかけらを繋ぎ合わせることは、器にこもった人の思いも繋ぐということ。



石井さんはこれからも、新しい手法に挑戦しながら器を修繕していきます。



金継ぎジョニーの金継ぎ教室、モダン金継ぎは3000円で受講可能で、本金継ぎなども体験できます。



予約は電話とインスタグラムでも受け付けています。