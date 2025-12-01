この記事ではX(旧Twitter)でバズった投稿をご紹介します。今回ご紹介するのは、まるみん(@marumitter_)さんの投稿です。 フリック入力を覚えた結果… まるみんさんちの息子さん(3歳)は、スマホのフリック入力をマスターしたそうです。そのスキルを使って息子さんが夢中になっているのが、仕事中のパパにLINEを送ることなのですが…。 Ⓒmarumitter_ フリック入力をマスターした3歳くんが仕事中