フリック入力をマスターした3歳→パパとの相思相愛メッセージに1.3万いいね「私より上手」「天才」【ママリ】

フリック入力を覚えた結果…

この記事ではX(旧Twitter)でバズった投稿をご紹介します。今回ご紹介するのは、まるみん(@marumitter_)さんの投稿です。

まるみんさんちの息子さん(3歳)は、スマホのフリック入力をマスターしたそうです。そのスキルを使って息子さんが夢中になっているのが、仕事中のパパにLINEを送ることなのですが…。

Ⓒmarumitter_

フリック入力をマスターした3歳くんが仕事中のパパによくLINEしてる相思相愛（ちょっと上から目線でよろしい）

文章ひとつひとつがとってもかわいいですね。息子くんのメッセージに寄り添うようなパパの優しい言葉もステキ。画面越しに伝わる家族の空気が微笑ましいです。大好きな気持ちを文章にしようとする姿って、愛おしいですよね。



この投稿には「私より上手かも こんなかわいいライン届いたら、パパお仕事捗って定時で帰ってきそう」「3歳でフリック習得なんて天才やん！おじさんなんか30歳超えてからだよ！それはさておきおカワイイ」といったリプライがついていました。やさしいやりとりに心がほっこりする投稿でした。

記事作成: AKI0509

（配信元: ママリ）