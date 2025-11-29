都内のホテルで派遣型風俗店で働く女性の裸をスマートフォンで盗撮したとして、徳島県議会議員の男が警視庁に逮捕されたことがわかりました。捜査関係者によりますと、撮影処罰法違反の疑いで逮捕されたのは、古川広志容疑者（64）です。古川容疑者はきのう午後8時ごろ、東京・港区赤坂にある宿泊先のホテルで、派遣型風俗店の女性の裸をスマートフォンで盗撮した疑いがもたれています。盗撮されたことに気づいた女性が、従業員に