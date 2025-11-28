¥Ñ¥ì¥¹¥Á¥Ê¡¦¥¬¥¶ÃÏ¶è¤ÇÄäÀï¤¬È¯¸ú¤·¤¿¸å¤â¾×ÆÍ¤¬Â³¤¯Ãæ¡¢¥¬¥¶¤Î¥É¥­¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼±Ç²è¤Î´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¤¿¥»¥Ô¥Ç¡¦¥Õ¥¡¥ë¥·¤µ¤ó¤¬ÅÔÆâ¤Ç²ñ¸«¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡Ú±ÇÁü¡Û¥¤¥é¥ó¿Í±Ç²è´ÆÆÄ¤Î¥»¥Ô¥Ç¡¦¥Õ¥¡¥ë¥·¤µ¤ó¤¬²ñ¸«¡Ö180²ó¤ÎÄäÀï°ãÈ¿¤¬¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤Ë¤è¤Ã¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤ÏÄäÀï¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¡Ê¥Õ¥¡¥ë¥·´ÆÆÄ¡Ë27Æü¡¢ÆüËÜµ­¼Ô¥¯¥é¥Ö¤Ç¥¤¥é¥ó¿Í¤Î±Ç²è´ÆÆÄ¥»¥Ô¥Ç¡¦¥Õ¥¡¥ë¥·¤µ¤ó¤¬²ñ¸«¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥É¥­¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼±Ç²è¡Ø¼ê¤Ëº²¤ò¹þ¤á¡¢Êâ¤¤¤Æ