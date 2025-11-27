江戸時代の浮世絵師・喜多川歌麿の肉筆画「深川の雪」が２２日、競売会社サザビーズが香港で主催した競売にかけられ、日本の個人コレクターが約５５００万香港ドル（手数料込み、約１１億円）で落札した。同社によると、今回の落札額は歌麿の作品で過去最高という。「雪」は縦約２メートル、横約３・４メートルの大作。歌麿が栃木の豪商の依頼を受けて描いたとされており、「品川の月」「吉原の花」と合わせた三幅対として作ら