Stray Kidsが、アメリカレコード産業協会（RIAA）から新たに合計6つの認証を獲得した。【写真】ヒョンジン、バキバキな背中公開「大声出た」11月26日（現地時間）、RIAA公式サイトによると、Stray Kidsは8月に発売した4thフルアルバム『KARMA』でゴールド認証を受けた。RIAAはアメリカ国内でアルバム販売50万枚以上を達成した作品にゴールド認証を付与しており、これによりStray Kidsは『★★★★★（5-STAR）』『樂-STAR』『ATE』