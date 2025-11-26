高市早苗総理（64）の国会答弁がきっかけで生じた日中対立の長期化が懸念されている。だが、国内での“高市人気”は継続中で、報道各社の調査によれば、政権支持率は高水準を維持。総理に批判的とみられる野党議員のもとには、大量の迷惑メールが殺到する“異常事態”も発生している。それでも、自民党の重要閣僚経験者は「また何が起こるかわからない。支持率が高いうちに早期解散を仕掛けるべきだ」と焦りを募らせている。