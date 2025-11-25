「ウルトラヒーローズEXPO 2026 ニューイヤーフェスティバル」の開催を記念した、GiGO東京ドームシティ限定企画が開催される。☆ウルトラヒーローズEXPOのイメージ画像をチェック！（写真4点）＞＞＞年末年始恒例のウルトラマンシリーズの人気イベント「ウルトラヒーローズEXPO 2026 ニューイヤーフェスティバル IN 東京ドームシティ」は、最新テレビシリーズ『ウルトラマンオメガ』より、ウルトラマンオメガや出演者が登場する大