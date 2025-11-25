県は、徳島と香港を結ぶ国際定期便を運航するグレーターベイ航空に対し、2025年4月以降の運航経費の赤字を補填していたと明らかにしました。これは11月25日に開かれた、県議会経済委員会で議員の質問に県が答えました。徳島と香港を結ぶ国際定期便は、2024年11月に就航しました。しかし、2025年3月ごろから「夏に日本で大災害が起きる」との噂が香港で広まり、搭乗率が低下。減便を経て、9月から全面運休しています。