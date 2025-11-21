気温が下がり、自宅で過ごす時間が増えつつある人は多いと思います。秋は旬を迎える食べ物が多い関係で太りやすい季節といわれており、体重増加には注意が必要です。ネット上では「睡眠不足になると太りやすい」という情報がありますが、本当なのでしょうか。睡眠不足の状態が続いた場合に体に及ぼす影響について、「eatLIFEクリニック」（横浜市旭区）院長で、内科医・糖尿病専門医の市原由美江さんが解説します。【要注意】「