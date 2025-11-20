11月20日の午前、板野町の資材置き場で油圧ショベルが焼ける火事がありました。けが人はいませんでした。火事があったのは、板野町川端の資材置き場です。警察と消防によりますと、20日の午前9時20分頃、「重機が燃えている」と119番通報がありました。消防が消火にあたり、火は約45分後に消し止められましたが、油圧ショベルが全焼しました。現場では出火前、50代の建設会社役員の男性が油圧ショベルのバッテリー上がりを直