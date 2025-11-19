子育てをしていると、学校行事やご近所付き合いなどでつながることもある「ママ友」。気心知れた旧知の仲などではないため、ママ友とうまく会話する方法が分からず悩んでしまう……という人は、実は多いようです。ママ友とのコミュニケーションについて、世のママたちはどのように感じているのでしょうか？【画像】「あ〜確かに……」→これがSNSで共感を集めた「好かれやすいママ友」の特徴です「無理に話さなくてもいい」との