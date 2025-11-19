2021年6月、日亜化学工業の元社員の男が退職する際に重要な研究データなどを不正に削除するなどしたとして、電子計算機損壊等業務妨害の疑いで11月19日に逮捕されました。元社員の男は、容疑について否認しています。逮捕されたのは神奈川県葉山町の会社員の男・42歳です。警察などによりますと男は2021年6月に、務めていた日亜化学工業横浜研究所を退職する際、社内の共用パソコンに約1か月後にデータが削除されるプ