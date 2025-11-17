■10カ月間で110万人がリストラ対象に米国の再就職支援企業である、“チャレンジャー・グレイ・アンド・クリスマス”の調査によると、10月の人員削減計画数は前年同月比183％増の15万3074人だった。1〜10月では109万9500人に上り、2020年以来の最高水準となっている。写真＝iStock.com／Moor Studio※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／Moor Studioリストラを業種別にみると、物流や情報技術分野、コンサルティングなどが目