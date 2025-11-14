11月15日の七五三を前に、大分市の幼稚園児が神社を参拝しました。 【写真を見る】幼稚園児が七五三参り春日神社で健やかな成長を祈願大分 大分市のごとう幼稚園は、子どもたちの健やかな成長を願い、毎年この時期に七五三参りを行っています。 14日は、年長の園児37人が大分市の春日神社を参拝しました。園児は社殿に上がり、少し緊張した表情を浮かべながら神事に臨みました。このあと、園児は自分たちで作った袋に千歳飴