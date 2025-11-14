MVPを受賞したドジャース・大谷の快挙を、恩師である花巻東（岩手）の佐々木洋監督が祝福した。「今まで日本人ができないことをどんどんしていくところが本当に誇りに思いますし、尊敬してます」と喜んだ。今季の大谷について問われると「毎年進化しているのが凄いところじゃないかなと。ピッチングフォームも同じではないですし、常に追求していく姿勢が今の彼をつくっているんじゃないかなと思います。もう教え子とか今は思