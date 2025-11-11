１１日午前１０時２０分頃、大阪府茨木市松下町のインターネット通販大手アマゾンの物流拠点「茨木フルフィルメントセンター」から出火した。鉄筋４階建ての３階部分が燃え、午後３時時点で鎮火しておらず、消火活動が続いている。府警茨木署や市消防本部によると、当時、従業員約３００人以上がいたが、全員避難し、けが人はいない。同センターは３、４階に商品が保管されているという。