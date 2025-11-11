グリーンの外からカップインさせる“チップイン”は、偶然ばかりではない。 「条件次第ですが狙って打ったほうが入ることが多いし、入らなくてもベタピンにつく可能性が高くなりますよ」と野仲茂プロ。 狙うには3つの条件あり、入れに行く打ち方はきちんと寄るアプローチにもつながるそうだ！ こういう状況、結構ありますよね。 ここはチップインを決めるチャンスですよ！ チップインを決めるコツ 01攻めの気持