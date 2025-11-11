“チップイン”を決めるコツ！男子プロがわかりやすく解説

グリーンの外からカップインさせる“チップイン”は、偶然ばかりではない。

「条件次第ですが狙って打ったほうが入ることが多いし、入らなくてもベタピンにつく可能性が高くなりますよ」と野仲茂プロ。

狙うには3つの条件あり、入れに行く打ち方はきちんと寄るアプローチにもつながるそうだ！

こういう状況、結構ありますよね。

ここはチップインを決めるチャンスですよ！

チップインを決めるコツ 01 攻めの気持ちと強めの球筋で寄せる！ 絶対にショートさせない

※こちら2枚を編集するのが難しいため、1枚ずつアップしました。

ボールをカップインするラインに乗せたいので、長く転がせる低い弾道で狙う

なるべく低い球で転がしたい。ピンが近い状況でもクラブはSWよりもAWがオススメ

小さめのスイングでしっかりヒットしたいので、クラブを短く持つ

ピンまで必ず届かせる

距離感は50センチオーバーです！

ピンに届かなければカップに入らない。「外すなら奥」と決めて打つことが大事

狙いはピンまでではなくピンの奥！

前のページで説明した３つの条件がそろったときは、必ずチップインを狙って寄せています。ライがいいことはもちろんですが、ほかにも「カップに入るまでのボールの軌跡をイメージしやすい」「不確定要素がなく、計算通りの結果になりやすい」というのが大きなポイントです。グリーンエッジ近くからの短い距離で、グリーンの傾斜があまりきつくなく、ファーストバウンドさせるエリアが平らか、などをチェックしています。さらに、やや上りのラインなら最高。落ちてから転がるボールが曲がりにくいためピンを直線的に狙えるので、チップインのイメージが明確に浮かびます。

ピンまで届かなければ入りませんから、ショートしないことが大事。ピンを50センチはオーバーするくらいの強めの距離感で狙いましょう。番手はラインに乗せて長く転がせるＰＷや９番アイアンが最適です。グリーンにキャリーさせるにはボールを少し高く上げなくてはいけないとしても、ＳＷではなくＡＷをチョイス。ロフトが立つぶん、ボールが強く出るのでカップまでしっかり届かせることができます。気持ちも「入れるぞ！」という攻めの姿勢でトライ。ショートは絶対にＮＧです。

ボールのライもしっかりチェック！

ラフでもグリーンに向かって順目なら、チップインが狙える。

逆目のラフはノーチャンス。確実にグリーンに乗せることを優先。

芝が薄いライは、チップインよりもザックリしないことに注意。

いかがでしたか？ チップインを狙うときはピンの奥を狙うことを意識しましょう！

レッスン＝野仲茂

●のなか・しげる／1970年生まれ、神奈川県出身。92年プロ転向。2010年に関西オープンでツアー初優勝。

構成＝三代 崇

写真＝高橋淳司

協力＝横浜カントリークラブ