2024年からポルトガル1部リーグのアロウカでプレーしている福井太智。17歳にしてサガン鳥栖でプロ契約を結ぶと、2022年にはドイツの世界的強豪バイエルン・ミュンヘンに引き抜かれた。2023年9月にバイエルンでトップデビューするも、ポルティモネンセを経て、アロウカへ移籍した。21歳になった福井はアロウカの主力として活躍を続けており、トルコのトラブゾンスポルが獲得を熱望しているとも伝えられている。その福井は、7日の第1