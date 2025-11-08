ホワイトカラー「勝ち組説」の崩壊きつい・汚い・危険――。ブルーカラーと呼ばれる現場職の仕事は、3K職場とも呼ばれ、低収入・単純労働といった偏見を伴って語られてきた。一方で、高学歴、大手企業、ホワイトカラーと呼ばれるオフィスワーカーが「勝ち組の条件」とされていた。しかし今、その構図が逆転しつつある。背景にあるのは、AIの急速な進化だ。2025年5月、パナソニックは1万人規模の人員削減を発表。外資系大手コンサル