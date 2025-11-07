メキシコサッカー連盟（FMF）とキットサプライヤーのadidasは6日、2026年に北米3カ国で共同開催される「FIFAワールドカップ26」に向けたメキシコ代表の新ホームユニフォームを発表した。メキシコはアメリカ、カナダとともに開催国として大会に臨む。Mexico 2026 adidas Homeメキシコ代表 2026 adidas ホーム ユニフォーム2026新ホームユニフォームの基調色は、2022年カタールW杯モデル以来となるグリーンが復活。全体を覆う不思議