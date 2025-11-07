初の遺伝子編集ベビーが誕生してから7年。Manhattan Genomicsは、遺伝性疾患をなくすことを目指し、人間の胚を編集するという技術に再び挑もうとしている。著名な研究者が関与する一方で、優生思想や安全性を巡る懸念も高まっている。