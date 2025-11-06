山本は「間違いなく体は痛かっただろうし、張りもあったはず」ドジャース・山本由伸投手はワールドシリーズ（WS）で史上13人目の3勝を挙げ、日本人2人目のMVPに選ばれた。獅子奮迅の大活躍でLAの人気者になった右腕に対し、アンソニー・バンダ投手は「今までの人生で一番好きな人、大好きな投手だよ」と愛情を爆発させた。山本はレギュラーシーズンも先発陣で唯一完走してチームを牽引すると、ポストシーズン（PS）ではさらに