WSトロフィーを掲げるゲームキャラクター「カービィ」衝撃の“当事者”が判明した。ドジャースの“キケ”ことエンリケ・ヘルナンデス内野手が4日（日本時間5日）、米トーク番組「ジミー・キンメル・ライブ」に出演。自身のインスタグラムで写真を公開していた、ヒップに世界一記念のタトゥーを入れた選手を明かした。キケの写真は、満面の笑みを浮かべるキケ本人と、その隣には左臀部にタトゥーが入ったお尻の写真。そのタトゥ