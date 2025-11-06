WSトロフィーを掲げるゲームキャラクター「カービィ」

衝撃の“当事者”が判明した。ドジャースの“キケ”ことエンリケ・ヘルナンデス内野手が4日（日本時間5日）、米トーク番組「ジミー・キンメル・ライブ」に出演。自身のインスタグラムで写真を公開していた、ヒップに世界一記念のタトゥーを入れた選手を明かした。

キケの写真は、満面の笑みを浮かべるキケ本人と、その隣には左臀部にタトゥーが入ったお尻の写真。そのタトゥーは人気ゲームのキャラクター「カービィ」がワールドシリーズ優勝トロフィーを掲げているかわいらしいデザインだった。

その写真だけでは誰か分からず、引用していた米メディア「ジョムボーイ・メディア」も「キケがインスタで“誰でしょう？”と呼びかけている」と紹介していた。話題になった1枚。番組に出演したキケは、この“正体”がカービー・イエーツ投手だと告白した。

「彼（イエーツ）はなかなかいい伝説的なタトゥーを入れたんだ。カービー（イエーツ）じゃないなら、他に誰がその（カービィ）タトゥーを入れるって言うんだい？」

キケは嬉しそうに「彼は12年くらいMLBにいるけど、ワールドシリーズを制覇したことがなかったんだ。そして彼は新人の時から、もしワールドシリーズで勝てばお尻にワールドシリーズのトロフィーを掲げるカービーのタトゥーを入れると言っていたんだよ。それが昨日夜中の1時頃に実現したってわけさ」と回顧。“舞台裏”を明かした。

「カービー」と「カービィ」。まさかの繋がりから誕生した驚きのタトゥー。優勝パレード後にムーキー・ベッツ内野手の自宅で開かれたパーティで世界一の“記念”がイエーツのお尻に刻まれた。（Full-Count編集部）