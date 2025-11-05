Amazon Web Services(AWS)は2025年11月4日に、アメリカとアイルランドを結ぶ大西洋横断海底光ファイバーケーブルシステム「Fastnet」を発表しました。Fastnetは耐障害性を持つ独自の設計によりグローバルな接続性向上や高まるAI需要に対応することを目的としており、2028年に運用が開始される予定です。AWS rolls out Fastnet subsea cable connecting U.S. and Irelandhttps://www.aboutamazon.com/news/aws/transatlantic-subsea