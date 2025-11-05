公開まであと100日となる『新劇場版 銀魂 -吉原大炎上-』に登場する、地下都市・吉原桃源郷の緊迫感が伝わる場面写真がお披露目に！さらに劇場限定ムビチケ第一弾情報、制作陣からのコメントも到着した。☆公開された場面カットやムビチケビジュアルをチェック！（写真5点）＞＞＞コミックスシリーズ世界累計発行部数（デジタル版含む）7300万部、空知英秋により『週刊少年ジャンプ』（集英社刊）で連載されていた、大人気漫画『