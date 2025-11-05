ｎｏｔｅはこの日の取引終了後、韓国ネット大手のネイバーと資本・業務提携すると発表した。 生成ＡＩ技術領域で連携し、両社の強みを掛け合わせたＡＩ関連サービスの開発などを進める。両社が保有するプラットフォーム間の連携も推進。また、アニメやマンガなどＩＰ・コンテンツの共同開発、展開にも取り組み、グローバル展開を目指す。ネイバーはノートが実施する第三者割当増資を引