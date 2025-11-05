アイドルグループ仮面女子の猪狩ともかが５日、「Ｘ」（旧ツイッター）を更新。“ゾンビたばこ”の拡大への危機感を訴えた。若年層を中心に指定薬物「エトミデート」の乱用が拡大しつつある。過剰摂取すると手足がけいれんする症状が表れることから「ゾンビたばこ」と呼ばれる。エトミデートは海外の麻酔手術などに使用される鎮静剤。脳の中枢神経に働きかけ、意識を失ったり、立っているのが困難になったりケースもあり、日