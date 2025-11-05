米国のドナルド・トランプ大統領が、史上最長期間に迫った連邦政府の「シャットダウン（機関閉鎖）」事態を終わらせるため、共和党議員に対してフィリバスター（合法的な議事進行妨害）の終結を強く促した。トランプ大統領は4日（現地時間）、自身のSNS「トゥルース・ソーシャル」を通じて、「もし我々がフィリバスターを終結させないなら、民主党が中間選挙も次の大統領選も勝つ可能性がはるかに高くなる」と主張した。トランプ大