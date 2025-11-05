PL学園高3年夏は出場辞退…今江敏晃氏は2001年ドラフト3巡目でロッテ入り通算1704試合出場を誇る今江敏晃氏は、2001年ドラフト3巡目でロッテに入団してプロ生活をスタートさせた。PL学園高では1年時から主軸として活躍していただけに、スカウト陣からも注目の存在だった。事前に1位指名の可能性を耳にしながら直前に覆るという想定外の事態にも見舞われたが、無事に「プロ野球選手」という幼少期からの夢を叶えた。主将を務め