パレード＆セレモニーを中継した地元放送局ドジャースは3日（日本時間4日）、地元ロサンゼルスでワールドシリーズ2連覇を記念したパレードを行った。ドジャースタジアムで行われた式典では、前人未踏の活躍を続ける大谷翔平投手が独特な表現で紹介された。今世紀初のワールドシリーズ連覇を飾ったドジャースは、ロサンゼルスのダウンタウンでパレードを実施。大谷はドジャースタジアムで行われた式典では英語でスピーチ。「あ