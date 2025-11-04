パレード＆セレモニーを中継した地元放送局

ドジャースは3日（日本時間4日）、地元ロサンゼルスでワールドシリーズ2連覇を記念したパレードを行った。ドジャースタジアムで行われた式典では、前人未踏の活躍を続ける大谷翔平投手が独特な表現で紹介された。

今世紀初のワールドシリーズ連覇を飾ったドジャースは、ロサンゼルスのダウンタウンでパレードを実施。大谷はドジャースタジアムで行われた式典では英語でスピーチ。「あなたたちは世界でも最高のファンです」と述べた後に「来年もう一つのリングを手にする準備はできている。レッツゴー！」と締め、会場を盛り上げた。

この様子を中継した地元放送局「スポーツネット・ロサンゼルス」実況のスティーブ・ネルソン氏は「スーパースターから、様々な（スピーチを）聞いてきましたが、まだこの地球で最も偉大な野球選手（のスピーチ）にたどり着いていません」と紹介。さらに「彼は2人が1つになった選手」と述べ、投打二刀流という唯一無二の活躍を表現した。

デーブ・ロバーツ監督が「歴史上（唯一）！」と叫ぶと、ネルソン氏は「彼は歩く銅像です。ショウヘイ・オオタニ！」と紹介。大谷が現役ながら既に歴史的な人物であることも付け加えた。（Full-Count編集部）