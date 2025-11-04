球団の垣根を越えた8選手が福岡に集結ソフトバンクの近藤健介外野手らプロ野球選手8名が集結する「チーム天城トークショー2025 ー福岡遠征ー」が、12月11日に福岡市博多区のパピヨン24ガスホールで開催される（主催・株式会社HarboR、協賛：福岡トランス株式会社）。このイベントは、毎年1月に鹿児島・徳之島天城町で行われる自主トレ「チーム天城」のオフシーズン活動の一環として開催される特別なファンイベントとなっている。