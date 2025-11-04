球団の垣根を越えた8選手が福岡に集結

ソフトバンクの近藤健介外野手らプロ野球選手8名が集結する「チーム天城トークショー2025 ー福岡遠征ー」が、12月11日に福岡市博多区のパピヨン24ガスホールで開催される（主催・株式会社HarboR、協賛：福岡トランス株式会社）。このイベントは、毎年1月に鹿児島・徳之島天城町で行われる自主トレ「チーム天城」のオフシーズン活動の一環として開催される特別なファンイベントとなっている。

トークショーは1部（午後1時開場・同2時開演）と2部（午後6時開場・同7時開演）の2部制。これまで表では語られることのなかった選手たちの関係性や舞台裏を、ライブトーク形式で届ける。会場のファンが参加できる企画も多数用意され、選手との距離が縮まるような楽しいやりとりや演出が予定されている。

出演選手は近藤をはじめ「チーム天城」の2025年参加選手である藤岡裕大選手（ロッテ）、西川龍馬外野手（オリックス）、石川亮捕手（オリックス）、渡邉諒内野手（阪神）、大盛穂外野手（広島）、平沼翔太外野手（西武）、森敬斗内野手（DeNA）の8名。

このトークショーは、選手たちが直接ファンへ「ありがとう」を伝える場として開催される。自主トレで切磋琢磨する選手たちにとって、ファンの応援が大きな力になっているという。 イベントでは、グラウンドでは見せない素顔やオフの過ごし方など、球団の垣根を越えた「チーム天城」だからこそ語れるエピソードを届ける。“応援される環境”をもっと豊かに、もっと近くに、という想いが込められている。

近藤は「個人的には日本一でシーズンを終え、今シーズン支えてくださった皆さんに“直接ありがとう“を伝えたいと思っています。なかなかファンの皆さんと直接触れ合うことはないのでとても楽しみです！チーム天城メンバーだからこその雰囲気や仲の良さをお伝えできたらなと思っているので、一緒に楽しみましょう」とコメントしている。チケットの先行販売は、「チーム天城Officialファンクラブ」会員限定で行われる。（Full-Count編集部）