ロハスが佐々木の誕生日を祝ったドジャースのミゲル・ロハス内野手が3日（日本時間4日）、本拠地ドジャースタジアムでワールドシリーズ2連覇を記念したセレモニーに参加した。スピーチでマイクを握ると「みんなと共有したい唯一のことだ。ロウキ！」と佐々木朗希投手を呼ぶと、セレモニーの壇上でこの日24歳の誕生日を迎えた右腕を祝った。ロハスはドジャースタジアムのセレモニーで佐々木を名指し、球場の音響に向けて「音楽