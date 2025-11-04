ロハスが佐々木の誕生日を祝った

ドジャースのミゲル・ロハス内野手が3日（日本時間4日）、本拠地ドジャースタジアムでワールドシリーズ2連覇を記念したセレモニーに参加した。スピーチでマイクを握ると「みんなと共有したい唯一のことだ。ロウキ！」と佐々木朗希投手を呼ぶと、セレモニーの壇上でこの日24歳の誕生日を迎えた右腕を祝った。

ロハスはドジャースタジアムのセレモニーで佐々木を名指し、球場の音響に向けて「音楽を流してくれ」とアピール。最初は「ハッピーバースデー」の歌が流れたが、「この歌じゃない」とストップ。その後、途中から佐々木の登場曲になっていた「バイラロ・ロッキー」を流れ、球場は歓声に包まれた。

ロハスは佐々木の肩を持ち、踊るように指示。佐々木は苦笑いしながらも、曲のリズムに乗って右手を上げ、ロハスの呼びかけに笑顔で応えた。

ワールドシリーズ第7戦で起死回生の同点アーチを放ったロハスは「私たちは2年連続チャンピオンだ！ でも私のおかげではない。後ろにいる皆のおかげだ。フレディ（・フリーマン）が第3戦で本塁打を打たなかったら、第2戦にヤマモトが完投してなければ、そして中堅手のパヘスがフライをキャッチしていなければ、私たちは今ここにいない！」と、誇らしげにチームメートを称えた。（Full-Count編集部）