ロッテ・種市は腰痛のため出場辞退NPBエンタープライズは3日、11月に侍ジャパンが東京ドームで韓国代表と対戦する「ラグザス 侍ジャパンシリーズ 2025 日本 vs 韓国」の出場選手の変更を発表した。ロッテの種市篤暉投手が腰痛のため、阪神の及川雅貴投手とソフトバンクの牧原大成内野手がそれぞれコンディション不良のため出場辞退。代わって広島の佐々木泰内野手が追加招集された。ドラフト1位で入団した佐々木はルーキーイ